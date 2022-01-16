Тина Кароль спела на "Танцах со звездами" в Грузии: эффектный образ в платье за 60 тысяч гривен

Украинская поп-дива Тина Кароль во второй раз выступила на "Танцах со звездами" в Тбилиси. В финале проекта она спела в дуэте с Анри Джохадзе. Ее трек "Красиво" впервые зазвучал на английском и грузинском языках.

В пятницу, 14 января, завершился 10 сезон грузинской версии "Танцев со звездами". Приглашенной гостьей прямого эфира стала Тина Кароль. Она выступила в дуэте с певцом Анри Джохадзе, представлявшим Грузию на Евровидении-2012.

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Артисты поразили новой версией хита "Красиво". Тина Кароль пела на английском, а Анри Джохадзе – на грузинском языке. Напомним, что в оригинале трек звучит на русском. Однако такая интерпретация тоже покорила публику:

"Лучший дуэт 2022 года, браво";

"Эта песня должна звучать на английском. Очень мощный хитовый вайб";

"Хорошо поют и красиво смотрятся. Женская нежность Тины и мужество Анри";

"Песня в такой версии звучит прекрасно";

"Лучшие! Искренне благодарю за такой незабываемый сюрприз".

Тина Кароль, Анри Джохадзе – Красиво: смотрите видео онлайн

Образ Тины Кароль за 60 тысяч гривен

что это второе появление Тины Кароль на "Танцах со звездами" в Грузии. Впервые она вышла на паркет в платье с декольте, синих перчатках и спела украиноязычный хит "Намалюю тобі зорі".

Для выхода на паркет певица выбрала эффектный look от любимого дизайнера David Koma, который, кстати, из Грузии. Она надела ассиметричное платье черного цвета. Это наряд на тонких бретелях, с прозрачной вставкой под грудью и элегантным цветком, который инкрустирован кристаллами. Платье полностью оголило левую ногу Тины Кароль. Образ звезда завершила черными туфлями-лодочками.

Стоимость платья на официальном сайте бренда составляет 1 585 фунтов стерлингов – более 60 тысяч гривен!

Тина Кароль с Анри Джохадзе на "Танцах со звездами" / Фото с инстаграма певца

Тина Кароль с Анри Джохадзе на "Танцах со звездами" / Фото с инстаграма певца