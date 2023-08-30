Мой и все, – Тина Кароль призналась, какой будет свекровью для будущей жены сына

Украинская певица Тина Кароль назвала своего сына главным мужчиной в ее жизни. Она допустила, какой будет свекровью в будущем.

Певица Тина Кароль рассказала о своем сыне Вениамине. По словам артистки, парень не может дождаться, чтобы стать совершеннолетним и избавиться от многих запретов.

Смотрите также Тина Кароль "сожгла" Кремль во время концерта в Киеве: эффектное видео

Тина Кароль о сыне

Он самостоятельный, он очень хорошо понимает, что он самый главный человек в моей жизни и вообще в нашем доме,

– призналась исполнительница.

Тину Кароль спросили о возможных отношениях Вениамина с девушками. Артистка призналась, что "будет очень сложной" свекровью для его будущей жены.

"Это у меня такая игрушка будет, я думаю, быть сложной свекровью", – добавила певица.

Тина Кароль заметила, что не может смириться с мнением, что ей нужно отпустить сына: "Он мой – и все".



Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграма Тины Кароль

Последнее о сыне Тины Кароль

Звездный сын Вениамин учится в Великобритании. Они с мамой видятся редко, но всегда пользуются возможностью побыть вместе. Недавно Тина Кароль с сыном поужинали в ресторане, где артистка встретила знакомого танцовщика. Реакция сына на их танец прямо посреди заведения порадовала сеть.

Также артистка рассказала трогательную историю о сыне. Тени стало известно о смерти мамы хедмейстера школы, где учится Вениамин и с которым звезда подружилась. Она хотела поддержать мужчину, но не смогла подобрать слова. Щемящее и уместное сообщение вместо нее написал сын.