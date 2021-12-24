Тина Кароль пришла на "Голос страны" после заявлений об интригах на шоу

Певица Тина Кароль недавно заявила, что на шоу "Голос страны" начались интриги и хайп. Но несмотря на это, звезда вернулась и выступила на проекте.

Продолжаются съемки первого этапа отбора на вокальном шоу "Голос страны". Популярная украинская певица Тина Кароль стала гостьей одного из эфиров.

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Тина Кароль на "Голосе страны"

Исполнительница неожиданно вышла на сцену проекта, где поддержала одну из участниц. Она даже спела вместе с ней в дуэте.



Тина Кароль вернулась на "Голос" / Фото из инстаграм-сториз

Продюсер Владимир Завадюк сообщил о "возвращении" Тины Кароль. Он опубликовал совместное фото с ней. В подписи к кадру мужчина намекнул с помощью эмоджи, что хоть между ними происходят ссоры, отношения не ухудшаются.

Встретились сегодня на том же месте, в особое время, в гримерке. Во время съемок нового сезона "Голоса страны". Спасибо, Тина, что пришла поддержать талантливую участницу, которая написала ее песню. Это будет невероятный сезон. Потому что так звучит твоя страна!

– написал Завадюк.



Тина Кароль и Завадюк / Фото из инстаграма продюсера

Фото с Тиной Кароль поделился и ведущий шоу Юрий Горбунов. "Неожиданная гостья на съемках "Голоса"", – написал шоумен.



Тина Кароль и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Тина Кароль и "Голос страны"