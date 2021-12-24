Тина Кароль пришла на "Голос страны" после заявлений об интригах на шоу
Источник:инстаграм Владимира Завадюка
Певица Тина Кароль недавно заявила, что на шоу "Голос страны" начались интриги и хайп. Но несмотря на это, звезда вернулась и выступила на проекте.
Продолжаются съемки первого этапа отбора на вокальном шоу "Голос страны". Популярная украинская певица Тина Кароль стала гостьей одного из эфиров.
Интересно На 1 + 1 ответили, почему на самом деле Онуфрийчук стала ведущей "танцев" вместо Тины Кароль
Тина Кароль на "Голосе страны"
Исполнительница неожиданно вышла на сцену проекта, где поддержала одну из участниц. Она даже спела вместе с ней в дуэте.
Тина Кароль вернулась на "Голос" / Фото из инстаграм-сториз
Продюсер Владимир Завадюк сообщил о "возвращении" Тины Кароль. Он опубликовал совместное фото с ней. В подписи к кадру мужчина намекнул с помощью эмоджи, что хоть между ними происходят ссоры, отношения не ухудшаются.
Встретились сегодня на том же месте, в особое время, в гримерке. Во время съемок нового сезона "Голоса страны". Спасибо, Тина, что пришла поддержать талантливую участницу, которая написала ее песню. Это будет невероятный сезон. Потому что так звучит твоя страна!
– написал Завадюк.
Тина Кароль и Завадюк / Фото из инстаграма продюсера
Фото с Тиной Кароль поделился и ведущий шоу Юрий Горбунов. "Неожиданная гостья на съемках "Голоса"", – написал шоумен.
Тина Кароль и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Юрия Горбунова
Тина Кароль и "Голос страны"
- В течение 11 сезонов знаменитость была судьей и звездным тренером шоу. Но 11 сезон стал для нее последним – звезда заявила, что покидает проект.
- Тина Кароль выразила желание передать место Юлии Саниной, но фронтвумен The Hardkiss таки его не заняла. Звезда тогда объяснила, что была открытой для участия в шоу, однако вместо нее приняли другую. Поэтому в суперфинале "Танцев со звездами" объявили новых судей: это Потап, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук.
- Недавно Тина Кароль отметилась громким заявлением о проекте. Она рассказала, что ушла из проекта потому, что на бэкстейдже начались непонятные интриги и хайп, в которых звезда не хочет участвовать.