Представители канала 1+1 прокомментировали уход украинской певицы Тины Кароль из проектов "Танцы со звездами" и "Голос країни". Перед этим сама Кароль заявляла, что Иванна Онуфрийчук не просто попала на шоу.

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Почему Кароль не была ведущей "Танцев"

На канале объяснили, что певице предлагали роль ведущей. Но с ней не получилось договориться из-за финансовых вопросов.

Любое решение – это процесс переговоров. На этот раз они затянулись, в том числе из-за обсуждения финансовых условий артистки, и нам не удалось договориться,

– объяснили на 1+1.

Представители канала добавили, что Иванна Онуфрийчук стала ведущей, потому что ей решили дать шанс проявить себя на телевидении, но не прокомментировали заявление Кароль о проплаченном месте. Канал доволен новой звездой "Танцев" и надеется на дальнейшее сотрудничество.

"Учитывая сложность переговоров, а также активный запрос телезрителей на новые лица, мы были рады пригласить на проект новую ведущую из 1+1 media school (курс "Телеведущие") Иванну Онуфрийчук – для нас важно поддерживать наших студентов и давать им дорогу в большой мир ТВ", – рассказали представители канала.

Новый состав ведущих "Танцев со звездами" / Фото 1+1

Почему Тина Кароль ушла из "Голосу країни"

Представители 1+1 ответили, что певица покинула кресло тренера по собственному желанию.

"Мы с пониманием отнеслись к решению Тины Кароль покинуть проект "Голос страны" после 11-го сезона, мы ценим амбиции наших тренеров и их стремление к победе, но не каждый сезон удается побеждать, учитывая конкуренцию", – сообщили они.

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