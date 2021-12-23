Представители канала 1+1 прокомментировали уход украинской певицы Тины Кароль из проектов "Танцы со звездами" и "Голос країни". Перед этим сама Кароль заявляла, что Иванна Онуфрийчук не просто попала на шоу.
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Почему Кароль не была ведущей "Танцев"
На канале объяснили, что певице предлагали роль ведущей. Но с ней не получилось договориться из-за финансовых вопросов.
Любое решение – это процесс переговоров. На этот раз они затянулись, в том числе из-за обсуждения финансовых условий артистки, и нам не удалось договориться,
– объяснили на 1+1.
Представители канала добавили, что Иванна Онуфрийчук стала ведущей, потому что ей решили дать шанс проявить себя на телевидении, но не прокомментировали заявление Кароль о проплаченном месте. Канал доволен новой звездой "Танцев" и надеется на дальнейшее сотрудничество.
"Учитывая сложность переговоров, а также активный запрос телезрителей на новые лица, мы были рады пригласить на проект новую ведущую из 1+1 media school (курс "Телеведущие") Иванну Онуфрийчук – для нас важно поддерживать наших студентов и давать им дорогу в большой мир ТВ", – рассказали представители канала.
Новый состав ведущих "Танцев со звездами" / Фото 1+1
Почему Тина Кароль ушла из "Голосу країни"
Представители 1+1 ответили, что певица покинула кресло тренера по собственному желанию.
"Мы с пониманием отнеслись к решению Тины Кароль покинуть проект "Голос страны" после 11-го сезона, мы ценим амбиции наших тренеров и их стремление к победе, но не каждый сезон удается побеждать, учитывая конкуренцию", – сообщили они.
Тина Кароль и скандал вокруг "Танцев"
- За два дня до первого эфира нового сезона "Танцев со звездами" представители канала объявили, что Тину Кароль в роли ведущей заменит Иванна Онуфрийчук.
- Иванна рассказывала, что после отказа Тины Кароль продюсер Владимир Завадюк позвонил ей лично, она не проходила кастинги якобы потому, что "неплохо зарекомендовала себя ведущей балкона в прошлых сезонах".
- Однако Тина Кароль впервые за долгое время нарушила молчание и заявила, что на самом деле место Онуфрийчук на шоу куплено. Она, Юрий Горбунов и сама Тина должны были вести шоу втроем. Но звезда отказалась, потому что не видела в этом успеха.