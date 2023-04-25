Известная украинская актриса Лилия Ребрик приехала в Черновцы, чем поделилась на личной странице. Между спектаклями в родном городе и Хмельницком она успела встретиться с родителями.

Смотрите также Суть не в деньгах, – лидер Kalush удивил, что его мама Стефания работает продавщицей.

Лилия Ребрик показала фото с родителями

Актриса поделилась редким фото с прогулки с родителями в солнечных Черновцах. Она позировала перед камерой в полосатых брюках и ярком пальто.

Как хорошо рядом с родителями, дома – там, где вырос! Там, где твое сердце, твои воспоминания, детские мечты. Как хорошо спать в своей комнате, в своей кровати, смотреть на "к стенам по коже" знакомый вид за окном. Как хорошо вечером говорить с родителями, делиться с ними тревогами, радостями и надеждами,

– поделилась звезда.

Лилия Ребрик призвала ценить каждую минуту с родителями. "Скажите "люблю, скучаю, спасибо". Никогда в жизни эти слова не будут лишними!".



Лилия Ребрик с родителями / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

В комментариях под фото поклонники поделились впечатлениями от снимка. Семейный снимок от Лилии Ребрик тронул сеть:

"Самые счастливые мгновения жизни вместе с родными...! Береги Боже вашу семью";

"Обнимаю вас сердцем";

"Мама у вас такая красивая женщина! И выглядит хорошо";

"Какие родители красивы и светятся добром, этого не сыграешь";

"Какие золотые слова! Вы самая лучшая!";

"Диана похожа красотой на бабушку. Очень красива".

Лилия Ребрик на этот раз приехала в Черновцы без дочерей. К слову, недавно младшая дочь актрисы Полина рассмешила желанием. Она подняла кружку какао и произнесла: "За то, чтобы Путин сдох". Звездная мамочка не смогла сдержать смех.