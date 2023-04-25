Известная украинская актриса Лилия Ребрик приехала в Черновцы, чем поделилась на личной странице. Между спектаклями в родном городе и Хмельницком она успела встретиться с родителями.
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Лилия Ребрик показала фото с родителями
Актриса поделилась редким фото с прогулки с родителями в солнечных Черновцах. Она позировала перед камерой в полосатых брюках и ярком пальто.
Как хорошо рядом с родителями, дома – там, где вырос! Там, где твое сердце, твои воспоминания, детские мечты. Как хорошо спать в своей комнате, в своей кровати, смотреть на "к стенам по коже" знакомый вид за окном. Как хорошо вечером говорить с родителями, делиться с ними тревогами, радостями и надеждами,
– поделилась звезда.
Лилия Ребрик призвала ценить каждую минуту с родителями. "Скажите "люблю, скучаю, спасибо". Никогда в жизни эти слова не будут лишними!".
Лилия Ребрик с родителями / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
В комментариях под фото поклонники поделились впечатлениями от снимка. Семейный снимок от Лилии Ребрик тронул сеть:
- "Самые счастливые мгновения жизни вместе с родными...! Береги Боже вашу семью";
- "Обнимаю вас сердцем";
- "Мама у вас такая красивая женщина! И выглядит хорошо";
- "Какие родители красивы и светятся добром, этого не сыграешь";
- "Какие золотые слова! Вы самая лучшая!";
- "Диана похожа красотой на бабушку. Очень красива".
Лилия Ребрик на этот раз приехала в Черновцы без дочерей. К слову, недавно младшая дочь актрисы Полина рассмешила желанием. Она подняла кружку какао и произнесла: "За то, чтобы Путин сдох". Звездная мамочка не смогла сдержать смех.