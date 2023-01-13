"Идите нах*й": Тина Кароль резко обратилась к россиянам – вирусное видео

В начале полномасштабного вторжения Тина Кароль верила, что россияне смогут изменить ситуацию, призвала их выходить на улицу, свергать власть. А после 11 месяцев войны артистка смело послала оккупантов.

Во время полномасштабной войны артистка стала ближе к поклонникам, она часто показывает подробности жизни вне сцены, а также проводит прямые эфиры в соцсетях.

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Тина Кароль послала россиян

В прямом эфире певица показала реабилитацию раненого солдата ВСУ. Во время трансляции россияне присылали Тине Кароль эмоджи с флагами страны-террориста. Исполнительница ошеломила поклонников резким ответом.

Все, кто присылает эти флаги русские, – идите нах*й. Запишите и передайте всем,

– сказала Тина.

Внимание! Видео с нецензурной лексикой 18+

Этот фрагмент эфира стал вирусным, ведь от артистки не привыкли слышать такую лексику. От украинцев Кароль получила множество одобрительных комментариев.

"База, грунт, основание".

"Я люблю эту женщину".

"Теночка говорит на языке фактов".

"Вот я понимаю позиция! Респект!"

"Кратко и понятно".

Напомним, в новом выпуске "Взрослых девушек" коллега Тины – Оля Полякова вспомнила курьезный момент из Великобритании, когда она с дочками приехала на похороны Елизаветы II. Тогда у нее попросил фото россиянин, а звезда послала его, не стесняясь.