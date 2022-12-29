В топе и спортивных штанах: Тина Кароль показалась без макияжа и с обнаженным животом

Певица Тина Кароль в телеграмме часто делится фотографиями из повседневной жизни. Там она показывает, как проводит время, когда нет концертов и других мероприятий.

После полномасштабного вторжения Тина Кароль больше показывает поклонникам закулисы своей сценической жизни. Артистка показывала, как отпраздновала Рождество с 14-летним сыном, а теперь продемонстрировала безупречную фигуру в спортивной одежде.

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Тина Кароль показалась с обнаженным животом и без макияжа

На фотографиях, опубликованных Тиной, она изображена в черном топе и бело-голубых спортивных штанах. Из обуви на ней были пушистые тапочки. Певица показала обнаженный животик и подтянутую фигуру. Белокурые волосы собрала сзади, а на лицо не наносила косметику.

Тина Кароль засветила обнаженный живот / Фото с телеграмма певицы

Также Тина показала, какой образ выбрала для поездки. Она надела персиковый свитшот и те же брюки. Волосы собрала в пучок, а из косметики только нанесла бальзам на губы.



Тина Кароль в автомобиле / Фото с телеграмма певицы



Тина Кароль в автомобиле / Фото с телеграмма певицы

На прогулку исполнительница надела серые лосины, светло-зеленую куртку и шарф. Соединила наряды с удобными сапогами. Волосы забрали назад, а на лице сделала легкий макияж.



Повседневный look Тины Кароль / Фото с телеграмма певицы