Он так похож на тебя, – Тина Кароль показала сына и умилила обращением к покойному мужу

Украинская певица Тина Кароль устроила фотосессию со взрослым сыном-красавцем от Евгения Огира. Звезда трогательно обратилась к покойному мужчине, умершему 10 лет назад, и сравнила его с сыном, который становится все больше похож на папу.

Сын Тины Кароль сейчас учится в Великобритании. Певица часто ездит к Вениамину. На фото заметно, как мальчик стал похож на родного папу.

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Кароль обратилась к бывшему мужу Евгению Огиру, умершему в 2013 году. Если бы болезнь не унесла жизнь Евгения, 14 августа ему должно было исполниться 43 года.

Мы 10 лет следуем за твоей звездой. Ты бился за жизнь отчаянно у всех на глазах, в моих руках… Мы любим тебя, папа! Мы идем дальше, как ты и просил, но не мимо, а с тобой в нашей памяти и сердце. Навсегда вместе,

– трогательно написала Тина.

Звезда показала в инстаграмме своего взрослого сына Вениамина и отметила, что он очень напоминает своего отца.



Тина Кароль с сыном / Фото с ее инстаграммы

"Смотри, он очень похож на тебя. Разыгрывает меня так же, как и ты, а я верю всем вашим шуткам", – написала Тина.

Звезда показала фотосравнение сына и мужчины. На кадрах она в таком же виде и позе с Вениамином, как когда-то стояла с Евгением.



Тина Кароль с сыном и мужем / Фото из ее соцсетей

Певица добавила, что из-за войны в Украине сегодня многие дети также потеряли своих родителей.

"Сегодня детские праздники начинаются с минут молчания... Слезы на их глазах сухие, наши дети сильнее нас. Судьба, которая выпала нашим детям тяжелая и несправедливая. Я вижу, как эта боль превращается в мотивацию и характер... Мальчиков с портретом папы в карманах становится больше", – отметила Кароль.

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