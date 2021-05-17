Тина Кароль и Юлия Санина являются одними из самых популярных артисток в украинском шоу-бизнесе. Они редко вместе появляются перед камерами, однако иногда делают исключения и делятся яркими кадрами.

Смотрите также Тина Кароль полетела с сыном к океану и оригинально поблагодарила премию YUNA-2021: видео

Фото Юлии Саниной и Тины Кароль

Известно, что Тина Кароль не смогла лично получить статуэтку, ибо в день церемонии Yuna была за границей. Она вместе с Юлией Саниной победила в номинации "Лучшая коллаборация" за песню "Вільна".

По возвращении в Украину Тина сделала селфи с Юлией. Артистки позировали с удивленными выражениями лиц. В руке Кароль держала знаменитую статуэтку.



Юлия Санина и Тина Кароль со статуэткой Yuna / Фото из инстаграма Юлии Саниной

В комментариях поклонники знаменитостей засыпали их поздравлениями и комплиментами. Также они нетерпеливо ждут еще одну совместную песню певиц.