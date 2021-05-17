Тина Кароль и Юлия Санина являются одними из самых популярных артисток в украинском шоу-бизнесе. Они редко вместе появляются перед камерами, однако иногда делают исключения и делятся яркими кадрами.
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Фото Юлии Саниной и Тины Кароль
Известно, что Тина Кароль не смогла лично получить статуэтку, ибо в день церемонии Yuna была за границей. Она вместе с Юлией Саниной победила в номинации "Лучшая коллаборация" за песню "Вільна".
По возвращении в Украину Тина сделала селфи с Юлией. Артистки позировали с удивленными выражениями лиц. В руке Кароль держала знаменитую статуэтку.
Юлия Санина и Тина Кароль со статуэткой Yuna / Фото из инстаграма Юлии Саниной
В комментариях поклонники знаменитостей засыпали их поздравлениями и комплиментами. Также они нетерпеливо ждут еще одну совместную песню певиц.
- "Такие счастливые! Ждем второй дуэт!"
- "Кисы, ждем второй дуэт!"
- "Богини!"
- "Спасибо, что дуэт состоялся!"
- "Слишком сладкие!"