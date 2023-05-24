В эффектном корсете с конусами: Тина Кароль произвела фурор откровенными фотографиями

24 мая 2023, 17:46
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Тина Король

Тина Кароль появилась в эпатажном корсете с бра-конусами на груди, который когда-то носила и Мадонна. Украинская певица показала поклонникам откровенные снимки с фотосессии.

Своими новыми фото Тина Кароль взбудоражила воображение фанов, хоть она часто делится фотографиями. А благодаря корсету артистка повторила легендарный образ Мадонны.

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Украинская певица порадовала поклонников смелыми фото. На этот раз Тина Кароль в Instagram поделилась сменками новой фотосессии, которую сделала ей Яна Яцюк.

На фотографиях исполнитель позирует в легендарном корсете с бра-конусами на груди от французского модельера Жана-Поля Готье.


Тина Кароль показала новые фотографии / Фото с ее инстаграммы

Образ Тина Кароль дополнила широкими расстегнутыми брюками, распущенными волосами и сдержанным макияжем.


Тина Кароль в корсете / Фото с ее инстаграммы

Поклонники были в восторге и "засыпали" звезду комплиментами:

  • "Мы увидели эти фото",
  • "Теночка ше та...бестия!))"
  • "Кайф для глаз",
  • "Невероятная",
  • "Непревзойденная"
  • "Вау"
  • "Вы прекрасна"
  • "Богиня"
  • "Вот красота"
  • "Красавица".


Тина Кароль очаровала своим образом / Фото с ее инстаграммы

Этот корсет уже стал легендарным. Ведь в таком же бра, разработанном Жаном-Полем Готье, эпатажная Мадонна в 1990 году появилась во время своего мирового тура Blond Ambition.

Тина Кароль часто удивляет своими образами: последние новости

  • на концерте в Барселоне Тина Кароль щеголяла в декольтированном платье с черным кружевом, корсете и брюках, а также в нежно-розовом атласном платье. Еще певица надела образ total black – была в широких брюках и в эффективном боди-корсете.
  • Тина Кароль также посетила музыкальную премию в Калифорнии. Для такого события она подобрала безупречный наряд, которое подчеркнуло ее стройную талию – красное длинное платье в блестках с глубокой зоной декольте.
  • В начале апреля Кароль приехала в Молдову, где появилась на телевидении. Она примерила эффектный образ в серебристом кожаном наряде от украинского бренда MARSEGO. Наряды стоили звезде почти 12 тысяч гривен.
  • Недавно Тина Кароль выступила на гранд-финале Евровидения в Ливерпуле. Звезда предстала в соблазнительном наряде от дизайнера Ивана Фролова. Она исполнила песню Show Me Your Love, с которой представляла Украину на Евровидении в 2006 году. Как артистка изменилась за эти 17 лет – смотрите в нашей статье.

Автор: Марія Бондар