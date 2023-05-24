В эффектном корсете с конусами: Тина Кароль произвела фурор откровенными фотографиями

Тина Кароль появилась в эпатажном корсете с бра-конусами на груди, который когда-то носила и Мадонна. Украинская певица показала поклонникам откровенные снимки с фотосессии.

Своими новыми фото Тина Кароль взбудоражила воображение фанов, хоть она часто делится фотографиями. А благодаря корсету артистка повторила легендарный образ Мадонны.

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Украинская певица порадовала поклонников смелыми фото. На этот раз Тина Кароль в Instagram поделилась сменками новой фотосессии, которую сделала ей Яна Яцюк.

На фотографиях исполнитель позирует в легендарном корсете с бра-конусами на груди от французского модельера Жана-Поля Готье.



Тина Кароль показала новые фотографии / Фото с ее инстаграммы

Образ Тина Кароль дополнила широкими расстегнутыми брюками, распущенными волосами и сдержанным макияжем.



Тина Кароль в корсете / Фото с ее инстаграммы

Поклонники были в восторге и "засыпали" звезду комплиментами:

"Мы увидели эти фото",

"Теночка ше та...бестия!))"

"Кайф для глаз",

"Невероятная",

"Непревзойденная"

"Вау"

"Вы прекрасна"

"Богиня"

"Вот красота"

"Красавица".



Тина Кароль очаровала своим образом / Фото с ее инстаграммы

Этот корсет уже стал легендарным. Ведь в таком же бра, разработанном Жаном-Полем Готье, эпатажная Мадонна в 1990 году появилась во время своего мирового тура Blond Ambition.

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