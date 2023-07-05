Тина Кароль призналась, что папа никогда не был на ее концертах. Для него это очень стрессово. Говоря обо всем этом Тина Кароль не смогла сдержать слез.

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Тина Кароль об отце и своей карьере

Как сообщила исполнительница, ее папе до сих пор тяжело смотреть на выступления дочери. Он только может посмотреть ее концерты в записи при условии, что все хорошо прошло.

Он когда видит новости, или мое выступление, он убегает из дома просто до сих пор. Если честно, ты не поверишь, он не был на моем концерте. Всю мою карьеру. Он не был никогда,

– объяснила артистка.

"У меня я помню, было семь "дворцов Украины", мы там выступали немного. Он сидел под дворцом каждый день в машине, не заходил ни разу. Мама была на концерте. Он неделю пробыл под дворцом. Глупий", — добавила певица.

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К слову, певица редко рассказывает о своем отце, но в День отца Тина Кароль опубликовала редкое фото с папой и поздравила его с праздником.