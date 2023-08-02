"Сердце разрывается": Кароль растрогала сеть обращением сына к учителю, который потерял маму
Источник:Тина Кароль
На днях Тина Кароль умилила подписчиков историей о своем 14-летнем сыне Вениамине. Парень написал щемящий текст поддержки своему учителю, потерявшему родного человека, когда Тина растерялась.
Она отметила, что тема жизни и смерти для нее очень болезненна. Певице трудно об этом говорить, потому что считает боль слабостью. Следовательно, она очень хотела, чтобы ее Веня воспринимал все по-другому. После прочтения текста, написанного учителю, Тина поняла, что именно так и есть.
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Тина Кароль о трогательном смс от сына учителя
Певица подружилась с хедмастером школы, где учится Вениамин. Поэтому мужчина сообщил Тине о смерти своей мамы. Артистка хотела поддержать его, но не могла правильно подобрать слова. Ей важно было написать искренний текст, без обычных слов.
Я поняла, почему ничего не могла написать, я боюсь говорить о смерти, потому что боль – это слабость для меня. Я запретила ее, вычеркнула, спрятала, сожгла. Остался уголь, на котором нет эмоций. Я ненавидела, когда все ревели рядом и ныли мне в плечо. Все о чем я мечтала, чтобы Веня воспринимал смерть как-то иначе,
– объяснила исполнительница.
14-летний Вениамин написал учителю проницательные слова, в которых выразил свои соболезнования. Он подчеркнул, что "смерть не всегда есть плохой вещью".
"Когда моя мама показала мне ваш тревожный текст, я испытал печальные чувства, пришедшие из моего сердца. Но смерть не всегда есть плохой вещью. Со смертью наших любимых членов семьи, мы можем вспомнить об их жизни и их больших достижениях. Вместо траура, давайте будем праздновать жизнь вашей матери. Ваша мать должна была быть большой женщиной, ведь воспитала очень умного сына, который помог мне и всей школе развиваться", – такое сообщение подросток написал учителю.
Реакция поклонников артистки
Под сообщением исполнительницы можно встретить много приятных слов. Фаны поддержали Тину. Они заметили, что певица воспитала мудрого сына:
- "Вениамин — герой наших времен";
- "Невероятные слова";
- "Просто плачу";
- "Вы воспитали невероятного сына";
- "Какой мудрый сын";
- "Очень пронзительно";
- "Слезы на глазах";
- "Сердце разрывается".
Напомним, в 2008 году Тина Кароль вышла замуж за Евгения Огира. Сначала они расписались, а через несколько месяцев обвенчались. В ноябре того года у супругов родился сын Вениамин. Отметим, поклонники Тины заметили, что сейчас парень очень похож на своего отца.
В начале 2012 года у Евгения Огира диагностировали рак желудка. В последний раз он появился на публике в августе, на международном музыкальном фестивале Crimea Music Fest. Позже мужчина попал в больницу, где начал борьбу с онкологией. Ему не удалось преодолеть болезнь – продюсер скончался 23 апреля 2013 года.
После потери мужа Тина Кароль долгое время боролась с посттравматическим синдромом. Однако сейчас артистка начала "понемногу оживать".