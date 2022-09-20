19 сентября мама Тины Кароль – Светлана Андреевна отметила день рождения. Ей исполнилось 62 года. Дети звездной мамочки собрались вместе, чтобы поздравить ее.

Смотрите также "Убежала из кадра через огонь": Тина Кароль чуть не обожглась на съемках клипа на Харьковщине

Редкое фото Тины Кароль с мамой и братом

На фотографии, которую Кароль распространила в соцсетях, она изображена с мамой и братом Станиславом, который на 4 года старше. Светлана Андреевна держала в руках букет красивых желтых тюльпанов и улыбалась.

С днем рождения, мама!

– написала Кароль под фото.

Тина Кароль с мамой и старшим братом / Фото из фейсбука певицы

В комментариях поклонники Кароль также оставляют приветствие в адрес ее мамочки.