35-летняя сексапильная женщина знает, как создать активные обсуждения вокруг своей личности. Она не стесняется обнажаться на камеру и смело демонстрирует тело почти 15-миллионной аудитории подписчиков.

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Откровенные фото Ирины Шейк

На днях на личной странице в инстаграме модель распространила целую серию горячих снимков. Ирина позировала на камеру в соблазнительном наряде без бюстгальтеров. Топы и платья подчеркнули пышную грудь знаменитости и акцентировали внимание на ее ягодицах.

Также Шейк изображена на фото без топов и в стрингах. Обнаженные интимные зоны роскошного тела модели вызвали большой ажиотаж в сети. За несколько часов публикацию лайкнули почти полмиллиона фолловеров звезды.

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