Тина Кароль с оркестром выступила в финале Нацотбора на Евровидение-2022: видео выступления

Украинская певица, поп-дива Тина Кароль не только была судьей Национального отбора на Евровидение-2022, но и выступила в прямом эфире с оркестром.

Тина Кароль представляла Украину на Евровидении в 2006 году. А теперь она среди членов жюри, выбиравших победителя Нацотбора. О выступлении Кароль в финале – узнайте в материале 24 канала.

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Тина Кароль выступила в финале Нацотбора

Народная артистка Украина подготовила для финала Нацотбора попурри украиноязычных треков, которыми тронула публику. На сцене она исполнила хиты, которые подпевала вся страна:

"Намалюю тобі зорі";

"Ніжно";

"Закрили твої очі";

"Україна – це ти".

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Образ Тины Кароль

Поп-дива перед выходом на сцену сменила платье. Тина ошеломила фигурой в черном вечернем платье с вырезом до бедра и чрезвычайно откровенным декольте. Также наряд был без рукавов, что придало образу еще большей соблазнительности. Фирменная укладка, красная помада и изысканные украшения завершили сценический образ поп-дивы.

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