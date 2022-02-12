Тина Кароль с оркестром выступила в финале Нацотбора на Евровидение-2022: видео выступления
Украинская певица, поп-дива Тина Кароль не только была судьей Национального отбора на Евровидение-2022, но и выступила в прямом эфире с оркестром.
Тина Кароль представляла Украину на Евровидении в 2006 году. А теперь она среди членов жюри, выбиравших победителя Нацотбора. О выступлении Кароль в финале – узнайте в материале 24 канала.
Обратите внимание Тина Кароль выбрала для финала Нацотбора на Евровидение-2022 черное платье с декольте: фото образа
Тина Кароль выступила в финале Нацотбора
Народная артистка Украина подготовила для финала Нацотбора попурри украиноязычных треков, которыми тронула публику. На сцене она исполнила хиты, которые подпевала вся страна:
- "Намалюю тобі зорі";
- "Ніжно";
- "Закрили твої очі";
- "Україна – це ти".
Тина Кароль в финале Нацотбора на Евровидение-2022: смотрите видео онлайн
Образ Тины Кароль
Поп-дива перед выходом на сцену сменила платье. Тина ошеломила фигурой в черном вечернем платье с вырезом до бедра и чрезвычайно откровенным декольте. Также наряд был без рукавов, что придало образу еще большей соблазнительности. Фирменная укладка, красная помада и изысканные украшения завершили сценический образ поп-дивы.
Финал Нацотбора на Евровидение-2022: главное
- Прямой эфир открыла группа Go_A с треком SHUM, которым покорила Евровидение в 2021 году. Солистка Екатерина Павленко поразила не только голосом, но и очень красивым образом.
- Во время выступления первого финалиста – коллектива Cloudless возникли технические неисправности. В прямом эфире у них выключался звук. Согласно правилам Евровидения, музыканты имели право выступить еще раз в конце эфира. Сначала ребята очень расстроились, однако понимали, что нельзя сдаваться, поскольку это жизнь и бывают разные ситуации.
- Kalush Orchestra зажгли сцену треком "Стефанія", который солист посвятил маме. Самая родная поддерживала сына за кулисами.
- Barleben, заменивший LAUD, чувственной песней покорил сердца судей и зрителей. Тина Кароль не смогла сдержать слез.