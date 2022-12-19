Тина Кароль в эффектном обжатом платье наградила детей в День Николая: искренние фото
Источник:Тина Король
В День святого Николая Тина Кароль и министр МВД Денис Монастырский наградили детей, помогающих ВСУ. Они вручили подарки, а певица еще и спела свой хит "Украина – це ти".
С сыном Вениамином Тина Кароль виделась в ноябре на его 14-летие, поэтому в День святого Николая вместе с министром внутренних дел Украины поздравила украинских детей, проявивших смелость и героизм во время войны.
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Артистка и Денис Монастырский наградили тех, кто помогает полицейским, спасателям, нацгвардейцам, пограничникам давать отпор врагу и вносит свой маленький вклад в будущую победу Украины.
Среди вас точно есть будущие министры, певицы, врачи, а возможно, и президент. Каждый из вас уже сегодня стал личностью и, проявив чрезвычайную смелость, является неотъемлемой частицей нашего государства,
– поблагодарила Тина Кароль детям.
На церемонию награждения певица пришла в эффектном платье от украинского бренда MY x MY за 4,5 тысячи гривен. Это силуэтный наряд из трикотажной ткани макси длины и со сложной драпировкой.
Тина Кароль выгодно подчеркнула стройную фигуру платьем, а в макияже акцентировала на губах фирменной красной помадой. В таком look она устроила фотосессию с восторженными малышами.
Тина Кароль и Денис Монастырский / Фото из фейсбука певицы
Тина Кароль поздравила детей с Днем Николая / Фото из фейсбука певицы
Тина Кароль поздравила детей с Днем Николая / Фото из фейсбука певицы
Тина Кароль поздравила детей с Днем Николая / Фото из фейсбука певицы
Напомним, Тина Кароль и раньше поддерживала украинских детей:
- в ноябре она ходила к детям-сиротам из Краматорска во время визита в Швейцарию;
- тогда как в августе подарила квартиру мальчику из Мариуполя, который писал в дневнике: "У меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь".