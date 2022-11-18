Встреча Тины Кароль с детьми-сиротами состоялась при содействии Посольства Украины в Швейцарии и растрогала сеть. Ведь малыши, увидев народную артистку, пищали от радости и быстро аплодировали.

Читайте также Тина Кароль увлекла стильным костюмом-тройкой в Берлине: роскошный выход

Тина Кароль встретилась с украинскими детьми-сиротами в Швейцарии

"Сегодня хочу рассказать о юных и мужественных детях из Украины. Знакомьтесь, это дети от 4 до 16 лет, лишенные родительской опеки или сироты. И вот война. Трудно эвакуировать даже одного ребенка, а здесь пришлось спасать целый детский дом. Сначала от 50 детей эвакуировались в Ивано-Франковск, а теперь по приглашению администрации кантона Берн в Швейцарии. Они приехали в эту страну, где их ждали волонтеры, педиатры и все неравнодушные люди. Сейчас они могут засыпать и просыпаться без тревог и обстрелов", – рассказала Тина Король.

Звезда пела детям гимн, свои хиты и народные песни – "Україна – це ти", "Щедрик", "Добрий вечір тобі, пане господарю", "Ніч яка місячна". Вместе они рисовали и мечтали о победе. После встречи с сиротами артистка даже вспомнила, как в детстве мечтала о настоящих друзьях, и осознала, что ей не хватает и сейчас.

Увидев сегодня детей сирот, поняла, что мне не хватает друзей и простого человеческого вопроса: "А как ты?"

– разговорилась Тина Кароль.

Тина Кароль встретилась с украинскими детьми-сиротами в Швейцарии / Фото из фейсбука певицы

Тина Кароль встретилась с украинскими детьми-сиротами в Швейцарии / Фото из фейсбука певицы

Тина Кароль встретилась с украинскими детьми-сиротами в Швейцарии / Фото из фейсбука певицы

Напомним, ранее о 50 детях-сиротах из Краматорского центра социально-психологической реабилитации рассказывала Елена Зеленская.

"Кого-то из этих детей оставили сразу после рождения. Даже больше – принесли под дверь больницы! Кого-то забрали от неблагополучных родителей. Все они – сироты, если не юридически, то фактически. К тому же почти все имеют ту или иную инвалидность", – щемяще писала первая леди Украины в инстаграмме.