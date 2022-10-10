Украинская певица Jerry Heil продолжает троллить оккупантов. Она записала новую короткую песенку, которую посвятила Путину и новостям о взрывах на Крымском мосту.

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Jerry Heil поздравила Путина песней

Исполнительница написала забавную песню, в которой высмеяла последние годы жизни Путина. Она насмешливо назвала лидера Кремля "дедом" и поздравила его с недавним днем рождения.

У діда була днюха, але стан вже був тяжкий,

В Кремлі ходили слухи, дід збирав пусті пляшки.

Всі гості чомусь в Грузії, з французів - пляшка брюту

Тож ЗСУ катюзі скинулися на салют.

Хеппі бьоздей, дєд, усе йде по плану!

Оркстан розпадається на різні оркстани!

Без паніки, дєд, подивись на красу –

Крим під контролем ЗСУ!

Jerry Heil спела о Путине: видео

Напомним, ранее певица наложила на мелодию хита Винника "Волчица" текст о планах киевлян на горе Щекавица во время ядерного удара.

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