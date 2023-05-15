Тогда и сейчас: как выглядела Тина Кароль на Евровидении 2006 и 2023 года
Источник:Тина Король
Тина Кароль представляла Украину на Евровидении 2006 года с песней Show Me Your Love. В этом году она снова спела ее, но уже как приглашенная звезда в финале конкурса. Как артистка изменилась за эти 17 лет, смотрите видео дальше.
Великобритания проводила Евровидение-2023 от имени Украины, поэтому гран-финал открыли наши звезды. Кроме Джамалы, Верки Сердючки и Go_A свою песню спела Тина Кароль. Мир услышал Show Me Your Love в новой аранжировке и увидел новый перформанс с балетом. Однако наиболее бурно публика отреагировала не на номер и не на вокал, а на трансформацию самой Тины Кароль.
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Как Тина Кароль изменилась на Евровидении за 17 лет
Сеть разразилась комментариями, что Тина Кароль выступила в миллионы раз лучше, чем на Евровидении-2006 и за эти 17 лет сделала "скачок вверх". На сцене в Ливерпуле ей отвели менее минуты, а она "выложилась на все 100%", была настолько "изысканной, сексуальной, элегантной, гармоничной".
Певицу так умилили реакции поклонников, что она показала видеосравнение своих выступлений – как участницы Евровидения-2023 и как приглашенной звезды 2023 года.
Трансформация ментального тела, работа над собой. Как угодно можно назвать. Все ваши сравнения растрогали меня. Спасибо за отзывы! Это выступление не о "до" и "после". Это о процессе,
– прокомментировала Тина Кароль.
Под видео Тину Кароль снова "забросали" комплиментами:
- "Прекрасна в любом проявлении";
- "Просто Тина стала взрослее. Но Тина – это талант, сочетающийся с красотой и трудолюбием";
- "Вау, а сила голоса как изменилась. Лучшая";
- "Это тяжелый люкс";
- "Сейчас другая. Раньше больше азарта, сейчас больше страсти";
- "Невероятная что тогда, что сейчас";
- "Невероятный рост как певицы. Мне кажется, Тину пригласили только потому, что она за все эти годы с Евровидения стала топовой артисткой".
Кстати, сама Тина Кароль говорит, что стесняется выступления на Евровидении-2006, потому что видит в номере и песне гротеск и "комплекс неполноценности". Это несмотря на то, что тогда заняла достойное 7 место.
В этом году артистка выступила на Евровидении в эффектном платье от украинского дизайнера Ивана Фролова – с вырезами в форме сердец, глубоким декольте и кружевными перчатками. Если к образу Тины Кароль у организаторов не было никаких претензий, то номер пришлось изменить после первой репетиции в Ливерпуле.