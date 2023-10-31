"Огонь": Тина Кароль подогрела слухи о романе с известным танцовщиком в страстном видео

Певица Тина Кароль и танцовщик Дмитрий Жук в очередной раз показались вместе. Они станцевали страстный танец и подогрели слухи о романе.

Танцовщик Дмитрий Жук обнародовал в сети новое чувственное видео с Тиной Кароль. Для поклонников это очередное доказательство, что на самом деле между ними нечто большее, чем рабочие отношения.

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Тина Кароль и Дима Жук подогрели слухи о романе

Исполнительница перед камерой позировала в молочном спортивном костюме с легким макияжем и любимой укладкой. Танцор выбрал черную футболку и брюки. Пара станцевала короткий страстный танец под романтическую мелодию – это будущая новая песня Димы Жука.

В профиле танцовщика еще несколько видео под этот трек с похожей хореографией с другими девушками.

Тина Кароль и Дима Жук подогрели слухи о романе: видео

Поклонники засыпают пару комплиментами и высказывают мнение о том, что Тина и Дмитрий – действительно пара. Также фаны обратили внимание, как танцовщик опустил руки на бедра Кароль.

"Ой, такие красивые, такая пара, я в восторге. Пусть это будет правдой. Желаю им счастья, безумной любви";

"Я наверняка раз 100 пересмотрела, Тина такая искренняя, а Дима это кайф для глаз";

"Такая Тина хороша";

"Огонь";

"Дом, руки!".

Что известно о слухах о романе пары

Дмитрий Жук – танцовщик балета Тины Кароль, поэтому сплетни об их отношениях ходят в сети уже давно. Но в прошлом году танцор уверял, что артистка – только его босс.

Но в сети продолжают появляться романтические видео с танцами Димы Жука и Тины Кароль, подогревающей любопытство поклонников. Недавно папарацци сняли пару вместе – они вроде бы держались за руки, прогуливаясь по Киеву. Но когда вышли на более человечную улицу, то отстранились.