Наконец-то забрали домой: Тимур Мирошниченко показал первое семейное фото с усыновленным сыном

Телеведущий Тимур Мирошниченко в третий раз стал папой. На днях пара дождалась судебного решения по усыновлению ребенка. Мальчика наконец-то удалось забрать домой из детдома.

Раньше ведущий рассказывал, как он с женой Инной познакомился с их 2-летним названным сыном в детдоме. Теперь Мирошниченко показал мальчика.

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В соцсетях Тимур вместе с Инной опубликовал первое семейное фото. На фотографии присутствует и их усыновленный сын. Похоже, вся семья уже успела сделать теплую фотосессию на природе.



Тимур Мирошниченко показал семейное фото / Фото с его инстаграммы

В подписи к фото он отметил, что у них начинается новый этап жизни. "Новая книга. Новая глава", – написал Тимур.

Звездная пара наконец-то забрала мальчика домой. Несколько дней тому назад Мирошниченко показывал, что они получили положительное решение суда. Теперь Тимур является папой троих детей. Как зовут ребенка – пока неизвестно.

Коллеги звезды и поклонники были приятно удивлены новостью. В комментариях они поздравили счастливые супруги с усыновлением ребенка:

"Слезы радости на глазах! Ваша семья невероятна. Спасибо, вы вдохновляете".

"Муравьи… Приветствую!"

"Вы невероятная семья! Легкого пути вашей семьи через любовь и принятие".

"Низкий поклон вашей семье за такой поступок! Неистощимой энергии и счастливой судьбы".

"Да благословит Господь вашу семью".

"Картина дорисована. Приветствую вас!"

"Инна, счастье в каждом дне! Береги то, что имеешь в сердце! А оно такое глубокое".

Что известно о мальчике, которого усыновляет Тимур Мирошниченко