Мой каминг - аут, – Тимур Мирошниченко вакцинировался от коронавируса
Источник:инстаграм Тимура Мирошниченко
Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, вслед за Сергеем Притулой, вакцинировался от COVID-19. Мужчина получил первую дозу американской вакцины Pfizer.
По словам телеведущего, мужчина хочет не только путешествовать в те страны, где можно, но и где хочется. Своим поступком он также хочет остановить новую "волну" коронавируса осенью 2021 года.
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Мой каминг-аут. Я долго колебался с вакцинацией. Но, поговорив с большим количеством разных специалистов – врачей, генетиков, технологов, иммунологов, решил таки делать. Да и непреодолимое желание вернуть хоть небольшую свободу передвижения по миру (не только куда можно, а куда хочется), стало, пожалуй, самым главным стимулом!
– написал в сети Мирошниченко.
"А еще очень хочется, чтобы Украину не накрыла новая волна осенью! Потому что ходить в кино, на стадионы, фестивали, в рестораны, гулять корпоративы и свадьбы и еще кучу-кучу всего хочется не только летом!" – добавил мужчина и отметил, что вместе с ним изъявили желание вакцинироваться около тысячи его коллег с места работы.
Кто из звезд недавно вакцинировался от COVID-19
- Сергей Притула – один из последних, кто сообщил о прививке вакциной. Правда, какой именно – не отмечал;
- Владимир Остапчук также вакцинировался, но китайской вакциной CoronaVac.
- Камалия тоже вакцинировалась от коронавируса, но не отмечала, каким именно препаратом.