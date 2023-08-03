В детдоме не было: Тимур Мирошниченко удивил кадрами, как названный сын впервые ест мороженое

Тимур Мирошниченко вместе с супругой рассказал, как названный сын Марсель адаптируется к новым условиям жизни. В детдоме мальчик не ел много продуктов, так что только теперь с ними знакомится. Супруги растрогали кадрами, как усыновленный мальчик впервые в жизни ест мороженое.

На днях Мирошниченко рассекретил имя мальчика. Зовут их сына Марсель, ласково они говорят Марсик. Звездный ведущий также рассказал, как прошло знакомство детей.

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В то же время жена Тимура показала, как мальчик получил первые шарики на свой день рождения, впервые отведал мороженое и держал в руках малину.

На кадрах видно, что их названный сын просто не мог оторваться от мороженого. Однако впоследствии выяснилось, что Марселю нельзя лактозу.



Сын Тимура Мирошниченко впервые ест мороженое / Скриншот видео

Кроме того, жена Мирошниченко рассказала о реалиях детей в детдомах. По ее словам, там их кормят по протоколу и не обращают внимание на особенности организма малышей.

К примеру, Марсель имеет проблемы с кишечником, но в детдоме его кормили вафлями и конфетами.

Марсель был в младшей группе, где вся еда в форме пюре. Он не понимает формы пищи. Не жует. Он никогда не размазывал в руках ягоды. Не бросался котлетами. Все, что делали домашние дети. Этот этап мы пытаемся наверстать, потому что это знакомство с миром,

– рассказала Инна.



Инна Мирошниченко рассказала о питании сына / Скриншот

Она вспомнила, как впервые знакомилась с сыном. Тогда им сказали, что мальчику нужна определенная диета. Но когда Мирошниченко вошли в группу, то увидели, что он держит в руках вафлю.

В то же время, когда жена Мирошниченко привезла детское пюре из яблока и моркови, ее "отчитали", что у мальчика было расстройство, потому что она дала ему морковь. Звездная мама была в шоке.



Инна Мирошниченко о питании сына / Скриншот

К слову, Тимур Мирошниченко рассказывал, что мальчик появился на свет в Житомирской области. Он родился недоношенным, а его вес был критически мал – всего 1,4 кило. Биологические родители отказались от Марселя еще в роддоме.

Кроме того, мальчик имеет значительные проблемы со здоровьем. Он в возрасте 2 лет носит одежду для 9-месячных детей и имеет недостатки психологического развития. В частности, существует вероятность, что малыш не заговорит.