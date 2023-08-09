У меня есть 5 работ, – как и сколько Тимур Мирошниченко зарабатывает во время войны

После 24 февраля 2022 года доходы украинских звезд сильно изменились. Следовательно, телеведущий Тимур Мирошниченко сравнил свой заработок до и после полномасштабного вторжения. Он поделился, что у него есть 5 работ, это очень удобно, потому что в кризисный момент "где-то точно заплатят".

По словам Мирошниченка, он гуру тайм-менеджмента. Так что чем больше занятий, тем легче ему расставляю планы в своем графике и больше успевать. Значительно труднее это делать, когда работы меньше.

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Тимур Мирошниченко рассказал о своих заработках

Телеведущий отметил, что его доход зависит от месяца, но сумма колеблется от 1/10 до 1/5, если сравнивать с 2021 годом. Мирошниченко рассказал, что все его бизнесы в основном связаны с ивентами, со съемками и телевидением. Кроме того, он является официальным штатным работником "1+1" и работает на "Суспільне".

Безработицы у меня не было ни одного дня,

– подчеркнул ведущий.

Более того, Тимур поделился, что занимается озвучкой и преподает. В частности, у него есть авторский курс.

Интервью с Тимуром Мирошниченком: смотрите видео онлайн

Доходы украинских звезд: что известно