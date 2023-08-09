У меня есть 5 работ, – как и сколько Тимур Мирошниченко зарабатывает во время войны
Источник:"Экзамен"
После 24 февраля 2022 года доходы украинских звезд сильно изменились. Следовательно, телеведущий Тимур Мирошниченко сравнил свой заработок до и после полномасштабного вторжения. Он поделился, что у него есть 5 работ, это очень удобно, потому что в кризисный момент "где-то точно заплатят".
По словам Мирошниченка, он гуру тайм-менеджмента. Так что чем больше занятий, тем легче ему расставляю планы в своем графике и больше успевать. Значительно труднее это делать, когда работы меньше.
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Тимур Мирошниченко рассказал о своих заработках
Телеведущий отметил, что его доход зависит от месяца, но сумма колеблется от 1/10 до 1/5, если сравнивать с 2021 годом. Мирошниченко рассказал, что все его бизнесы в основном связаны с ивентами, со съемками и телевидением. Кроме того, он является официальным штатным работником "1+1" и работает на "Суспільне".
Безработицы у меня не было ни одного дня,
– подчеркнул ведущий.
Доходы украинских звезд: что известно
- Известный музыкальный продюсер Михаил Ясинский, который сотрудничает с топовыми звездами, сравнил их доходы до и после полномасштабного вторжения. Он отметил, что заработки упали в десять раз. До 24 февраля такие звезды, как Оля Полякова, Макс Барских, Потап, Монатик и другие в год зарабатывали около одного миллиона долларов. Однако теперь в год эта сумма составляет 100-150 тысяч долларов.
- Кроме этого, о своем заработке после ухода с МОЗGІ Entertainment рассказала и Мишель Андраде. Артистка поделилась, что у нее есть деньги, которые за время своего сотрудничества с лейблом она откладывала. Они позволили ей жить в прошлом году, давать зарплату и создавать музыку. Теперь же, как сообщает Мишель, есть реклама. Также есть концерты, но их не очень много.
- Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк также признался, что живет за деньги, которые раньше накопил. Он добавил, что сейчас получает до 10 тысяч гривен пенсии. По его мнению, она вполне "приличная". Следовательно, ему сейчас хватает средств.