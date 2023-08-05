Исполнительница объяснила, что она умеет откладывать. Ей это делать просто. К тому же, по словам артистки, у нее много друзей, которые готовы договариваться о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях.

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Мишель Андраде рассказала о деньгах для создания песен

Артистка поделилась, что есть деньги, которые за время своего сотрудничества она откладывала. Так что они позволили ей жить в прошлом году, давать зарплату и создавать музыку. Теперь, как сообщает Мишель, есть реклама. Также есть концерты, но их не очень много.

Я умею откладывать деньги, чтобы в нужный момент достать и не волноваться, потому что это для творчества,

– объяснила певица.

"У меня есть много друзей режиссеров, операторов. Конечно, они понимают, что сейчас трудные времена. Они работают не на сто процентов гонорара, а готовы договариваться. Такой бартер", – добавила Андраде.

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К слову, недавно известный музыкальный продюсер Михаил Ясинский, который сотрудничает с топовыми звездами, сравнил их доходы до и после полномасштабного вторжения. Он отметил, что заработки упали в десять раз. До 24 февраля такие звезды как Оля Полякова, Макс Барских, Потап, Монатик и другие в год зарабатывали около одного миллиона долларов. Однако теперь в год эта сумма составляет 100-150 тысяч долларов.