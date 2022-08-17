Прием заявок на Нацотбор будет продолжаться до 15 октября 2022 года, поэтому у участников есть почти 2 месяца, чтобы создать свою победную песню.

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Я рад возможности работать музыкальным продюсером отбора этого года. Я хочу, чтобы Европа услышала и увидела современного украинского музыканта, являющегося частью мирового музыкального контекста. Я знаю, что такие люди у нас есть, и хотя сейчас творить очень трудно, я приглашаю и призываю музыкантов всех стилей и жанров срочно браться за любимый инструмент и приобщаться к отбору,

– говорит Pianoбой.

Артист говорит, что хочу услышать песню, "дышащую новой Украиной и заденет и вдохновит мир".



Pianoбой стал музыкальным продюсером Нацотбора Евровидения / Фото "Общественного"

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