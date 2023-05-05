Тимур Мирошниченко впервые показал квартиру в Киеве, где с женой сделал ремонт во время войны
Источник:ЖВЛ
Ведущий Тимур Мирошниченко с женой и детьми живет в Киеве. Он продемонстрировал их жилье, в котором супруги сделали ремонт еще в начале вторжения.
Украинский ведущий Тимур Мирошниченко в новом интервью показал свое жилье. Он с женой начал делать там ремонт еще до полномасштабного вторжения.
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Тимур Мирошниченко показал дом
Когда защитники освободили Киевскую область от окупантов, Тимур не планировал продолжать ремонт. Но его жена, вернувшаяся из Германии домой в июне, решила иначе.
И тут началось самое увлекательное. Потому что у кого-то разбомбили часть складов производства, но они не знают, была ли наша техника у разбомбивших или уцелевших. Я в принципе был готов смириться и ждать, а жена – нет,
– поделился Тимур.
Инна Мирошниченко занялась ремонтом и внимательно следила за работой. Приложила свои усилия и дочь Мия, комната которой оформлена в розовом цвете. "Кровать была не розовая, она сказала: "Мне это нравится, но пусть будет розовая. Шторы мне эти нравятся. Но пусть будут розовые".
Комната дочери Мирошниченков / Скриншот с видео
Комната дочери Мирошниченков / Скриншот с видео
Квартира Тимура Мирошниченко расположена в одном из столичных комплексов возле Днепра. Больше времени семья проводит в кухне-студии, где есть и стол, и большой изумрудный диван, где уместятся все.
Как выглядит квартира Мирошниченко / Скриншот с видео ЖВЛ
- Добавим, на днях свою съемную квартиру показала Надя Дорофеева. Там она предположительно живет вместе с любимым Михаилом Кацуриным. Певица продемонстрировала кадры по импровизированной фотосессии на диване.
- Свое помещение на Крещатике также показал Андрей Данилко. Там же, в самом сердце Киева, он встретил полномасштабное вторжение.