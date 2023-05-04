Артист принял участие в проекте фотографа Мушега Цироняна, посвященного людям, оставшимся жить в Украине с началом полномасштабного вторжения. Добавим, что недавно Данилко перенес свой тур по США.

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Почему фотограф делает такой проект? По его словам, Киев в период войны на время опустел. "Однако в каждом киевском доме были жители, словно охранявшие свой дом", – рассказал Циронян.

Данилко показал свою квартиру в Киеве

Данилко также стал одним из оставшихся на страже своего дома. Тем более что дом, в котором живет артист, легендарный – это здание со звездой на Крещатике.



Андрей Данилко показал квартиру / Фото из инстаграмма Цироняна

Андрей живет в самом сердце Киева, дома со звездой на крыше. Эта звезда символизирует сценический образ Андрея и уже давно не ассоциируется с советским периодом. Верка Сердючка декоммунизировала ту "советскую звезду",

– отметил фотограф.

Данилко также показал, как он живет. На фотографиях артист запечатлен у себя дома с подругой, "мамой" Верки Сердючки – Инной Белоконь.



Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото из инстаграмма Цироняна

Также артист показал фотографу бомбоубежище, где постоянно находился вместе с консьержем Кузьмичем, тоже оставшимся в этом доме.

По словам Цироняна, в этом же доме в конце февраля 2022 года, кроме Андрея Данилко, еще остался консьерж Кузьмич.

"Кузьмича с Андреем познакомила война. Это время сплотило людей и разорвало любые границы. Нас объединила трагедия собственной страны: не важно, звезда ты или водитель общественного транспорта. Главное, что мы знаем, как сильно любим свой город, страну, жизнь. И все сделаем вместе для нашей Победы", – добавил он.



Андрей Данилко и консьерж Кузьмич / Фото из инстаграмма Цироняна

Также Мушег Циронян анонсировал предстоящий выход его книги A Life That Never Stopped, в которую вошли снимки, сделанные дома у Андрея Данилко, и расскажет истории, связанные с войной.

Напомним, что украинский артист Андрей Данилко недавно перенес тяжелую болезнь. У него был ларингит с осложнениями, который вызвал кровоизлияние в голосовую связь. У него был риск навсегда потерять голос.