Украинские бренды продолжают покорять мир. Ранее Юлия Санина предстала на пресланче Евровидение-2023 в костюме популярного украинского бренда The Coat, передает 24 Канал.

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Тимур Мирошниченко, комментировавший Евровидение-2023, общался с участниками и ведущими на конкурсе, тоже выглядел очень стильно. Его костюмы очень понравились поклонникам.



Тимур Мирошниченко на Евровидении-2023 / Фото Тимура

Отметим, что для Мирошниченко образы разработал львовский бренд мужской одежды Andreas Moskin. Добавим, что ведущим стал даже послом бренда.

Для Andreas Moskin создание костюмов для Евровидения-2023 стало невероятным опытом, и мы в восторге от возможности создать образы специально для ведущего,

– сказали в команде бренда.

Смотрите фото образов Тимура Мирошниченко из Евровидения-2023:

К слову, Тимур Мирошниченко сейчас в Ливерпуле. Он уже провел церемонию открытия конкурса и стал особым корреспондентом. Шоумен признается, что гордится своей миссией. Обижается ли Мирошниченко на то, что его не избрали ведущим шоу – читайте здесь.

Ранее Юлия Санина делилась, что на телевизионные кастинги в Лондоне вместе с ней летали другие украинские артисты, но ведущими их не взяли. Ей якобы запрещено рассекречивать их имена, потому что это "великая тайна".