Тимур Мирошниченко вспомнил знакомство с сыном из детдома и описал реакцию своих детей

Звездный ведущий Тимур Мирошниченко вспомнил, как они с женой Инной познакомились с их 2-летним сыном, которого они усыновляют. Уже через месяц мальчик будет жить в настоящей семье.

Звездные супруги длительное время не могли найти ребенка. Согласно сертификату на усыновление Инна и Тимур может усыновить только одного ребенка 1 – 4 лет.

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Ведущий рассказал, что их поставили в очередь в Днепровском районе Киева.

"Мы пришли в нашу службу… Ни один ребенок, который находится на учете и имеет статус на усыновление, не подошел нам по критериям, которые нам прописали. Других детей нам не показывали", – сказал Тимур.

Однако его жена Екатерина на этом не остановилась. Она звонила в разные детдома Украины, однако в ответ слышала – детей нет. В конце концов анкету их сына Инна заметила на сайте Минсоцполитики.

Тимур Мирошниченко вспомнил знакомство с сыном

По словам ведущего, в первый же день, когда они получили статус на усыновление, Катя звонила по телефону во все области, районы нашей страны.

"В один из дней поиска появилась новая анкета. Она сразу позвонила по телефону и услышала: "Да, актуальна". Через пять минут мы уже сидели в авто и ехали в Житомир", – вспомнил Тимур.

Там пошли им на встречу. На работу вышли врач и юрисконсульт. Все вместе они отправились знакомиться с 2-летним мальчиком.

Приезжаем в детский дом. Юрисконсульт должен зачитать всю имеющуюся информацию с точки зрения закона. Врач заведения должен зачитать все диагнозы. Мы говорим: "Давайте уже знакомиться". Мы познакомились с ребенком, с нашим сыном,

– рассказал Мирошниченко.



Тимур Мирошниченко с названным сыном / Фото с его инстаграм-сторис

Он добавил, что от его будущего сына отказались еще в роддоме, но только через полтора года он получил статус на усыновления.

Реакция детей Мирошниченко на усыновление

Мирошниченко говорит, что они с женой готовили детей к усыновлению другого ребенка. По его словам, дети сначала между собой чубились из-за того, с кем будет спать усыновленный ребенок.

Ведь сначала они не знали, будет ли мальчик или девочка. Мия расстроилась из-за того, что мы берем мальчика, а не девочку, ведь выходит, что он не сможет спать с ней в комнате,

– объяснил Мирошниченко.

Вместе с тем, Марко уже очень ждет мальчика дома. Тимур говорит, что его родной сын уже решил, какими игрушками будет делиться с братишкой.

Что известно о мальчике, которого усыновляет Тимур Мирошниченко