Известный белорусский рэпер Тима Белорусских признал свою вину в незаконном обороте наркотиков. Его дело передали в суд.

В конце января 2021 года в сети появилась информация о том, что рэп-исполнителя задержали в Минске с 2 килограммами гашиша. Белорусских опровергал эту информацию, однако теперь известно, что он признал вину в незаконном обороте наркотических веществ.

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Дело Белорусских передали в суд

Дело 22-летнего артиста и его 25-летнего друга, которого также обвиняют в оборота наркотиков, прокуратура Московского района Минска передала в суд.

Ребята признали свою вину. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ без цели сбыта.

Сейчас рэпера выпустили под залог, а его знакомый находится под арестом.

Что известно о деле Тимы Белорусских