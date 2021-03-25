Тима Белорусских признал вину по делу о незаконном обороте наркотиков
Известный белорусский рэпер Тима Белорусских признал свою вину в незаконном обороте наркотиков. Его дело передали в суд.
Источник:сайт Генпрокуратуры Беларуси
В конце января 2021 года в сети появилась информация о том, что рэп-исполнителя задержали в Минске с 2 килограммами гашиша. Белорусских опровергал эту информацию, однако теперь известно, что он признал вину в незаконном обороте наркотических веществ.
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Дело Белорусских передали в суд
Дело 22-летнего артиста и его 25-летнего друга, которого также обвиняют в оборота наркотиков, прокуратура Московского района Минска передала в суд.
Ребята признали свою вину. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ без цели сбыта.
Сейчас рэпера выпустили под залог, а его знакомый находится под арестом.
Что известно о деле Тимы Белорусских
- Согласно материалам, которые есть у Генпрокуратуры Беларуси, музыкант и его знакомый в декабре 2020 года и в январе 2021 года купили 1,96 грамма гашиша.
- Часть они выкурили в помещении игрового клуба в Минске. Количество вещества, которое осталось, нашли правоохранители.
- Также во время обыска у музыканта нашли 0,0375 грамма амфетамина.
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