Известного белорусского рэпера Тиму Белорусских задержали в Минске с 2 килограммами гашиша. Сам исполнитель отрицает это, хотя факт задержания подтверждают белорусские СМИ и представительница рэпера.

Источник: Nexta Live

Известного белорусского рэпера Тиму Белорусских задержали в Минске с 2 килограммами гашиша. Рэпер опровергает эту информацию.

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Тиму Белорусских задержали

Белорусского рэпера задержали 10 января, а арестовали 12 января. Сейчас, по информации СМИ, он находится под домашним арестом.

Некоторые телеграм-каналы отмечают, что Тима Белорусских держал наркотики дома, без цели сбыта. Другие же сообщают, что его задержали с марихуаной в одном из клубов Минска. Информацию о том, что у рэпера нашли 2 килограмма гашиша, подтвердила его представитель.

Также опубликовано фото рэпера после его задержания.

Реакция Тимы Белорусских

Сам рэпер опровергает эту информацию. Он заявил, что находится дома, но не под арестом. Также Тима Белорусских подчеркнул, что наркотики – это плохо.

"Я до последнего игнорировал ситуацию. Но вижу, что уже нереально. Потому что много прибавилось новеньких диванных комментаторов. В общем, заявляю вам открыто: все, что вы читаете, где-то видите – это неправда. Я нахожусь дома – да, но не под арестом. Все как обычно, я не знаю... Люди, наркотики – это плохо. Это надо понимать в любом случае", – рассказал рэпер.