Группа Rammstein последние недели вляпалась в секс-скандал. 60-летнего немецкого вокалиста Тилля Линдемана подозревают в изнасилованиях.

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Против солиста Rammstein открыли дело

Об уголовном деле против Тилля Линдемана объявила сенатор по вопросам юстиции членам юридического комитета за закрытыми дверями. Его обвиняют по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ – сексуальные притязания, принуждение или другие насильственные действия.

За немецкими СМИ, поступило два заявления о насилии – одно в прокуратуру Берлина, другое в полицию. Вероятно, говорится о двух разных преступлениях. Прокуратура начала расследование.

Заметим, Тилль Линдеман "решительно опровергает" все обвинения. По словам его адвокатов, в ответ на заявления будут поданы судебные тяжбы.

Слухи по поводу секс-скандалов Rammstein

В СМИ описывают ситуации, будто после концертов представители группы "отбирали" молодых девушек и приглашали их на вечеринку. По словам некоторых женщин, на этих мероприятиях действительно совершались половые акты.

В начале июня коллектив отреагировал на обвинения. По их словам, они очень серьезно воспринимают все заявления. В то же время Rammstein призвали фанов помнить, что все слухи, ходящие в сети, могут быть предвзятыми.

"Нам важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших шоу – на сцене и за ее пределами", – добавили в Rammstein.