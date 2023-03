Книга рекордов Гиннеса назвала самого популярного артиста на планете: кто им стал

По версии Книги рекордов Гиннесса, канадский певец The Weeknd стал самым популярным артистом на планете. Все потому, что его песни прослушивают ежемесячно более 111 миллионов человек.

Интересно, что второе место занимает американская певица Майли Сайрус, у нее на 30 миллионов слушателей в месяц меньше, чем у The Weeknd. Напомним, что недавно звезда выпустила новый трек Flowers, который сразу стал вирусным

Однако лидером стал The Weeknd. Книга рекордов Гиннеса называет его самым популярным артистом.

Все потому, что певец имеет наибольшее количество слушателей в месяц на Spotify (по состоянию на 20 марта – 111,4 миллиона). Кроме того, он стал первым артистом, которому удалось набрать 100 миллионов ежемесячных. слушателей на Spotify.

Кто еще вошел в 5 рекордсменов:

на третьем месте находится колумбийская певица Шакира (она имеет ежемесячно 81,6 миллиона слушателей в месяц),

на четвертом – Ариана Гранде (она имеет 80,6 миллионов слушателей в месяц),

на пятом городе – Тейлор Свифт (у нее 80,2 миллиона слушателей в месяц),

следующими идут Рианна (78,5 миллиона) и Эд Ширан (77,5 миллиона).

Интересно, что свое сценическое имя The Weeknd взял, когда еще учился в школе и был проблемным подростком – парень употреблял наркотики, за что его выгнали из школы в 2007 году.

Но уже в 2010 году он начал выпускать свои песни, такие как What You Need, Loft Music и The Morning, а в 2011 году впервые отправился в турне.

Чего добился The Weeknd в карьере музыканта: основное