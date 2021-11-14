Тейлор Лотнер из "Сумерек" признался любимой: романтические фото

29-летний Тейлор Лотнер, сыгравший оборотня Джейкоба в "Сумерках", сделал предложение любимой. Звезда сделал предложение медсестре Тэй, с которой встречается уже три года. Он сделал это в романтической атмосфере – среди сотен роз и свечей.

Влюбленные обручились 11 ноября, однако объявили об этом только через два дня. Как выяснилось, Тейлор Лотнер – настоящий романтик. Он опустился на одно колено и протянул девушке обручальное кольцо в сказочной локации.

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29-летний актер, известный как Джейкоб Блэк из "Сумерек", разжег камин в гостиной и украсил все вокруг красными розами, лепестками и свечами. Не меньше внимания привлекла неоновая надпись Лотнер, которой звезда предложил 24-летний Тэй взять его фамилию.

Да, все мои желания исполнились,

– подписал Тейлор Лотнер.

Судя по фото, признание было для девушки полной неожиданностью, однако она приняла кольцо с огромным бриллиантом. "Мой абсолютно лучший друг, я не могу дождаться, чтобы провести с тобой вечность", – прокомментировала Тэй в своем инстаграме.

Тейлор Лотнер сделал предложение любимой / Фото из инстаграма актера из "Сумерек"

Тейлор Лотнер сделал предложение любимой / Фото из инстаграма актера из "Сумерек"

Невеста Тейлора Лотнера с кольцом / Фото из инстаграммы девушки

Напомним, слухи о романе Тейлора Лотнера с медсестрой Тэй появились в 2018 году. Вскоре влюбленные подтвердили свои отношения. До этого звезда "Сумерек" успел повстречаться с голливудскими знаменитостями:

с Тейлор Свифт , с которой сблизился на съемочной площадке фильма "День святого Валентина". После расставания певица посвятила их отношениям песню Back To December;

, с которой сблизился на съемочной площадке фильма "День святого Валентина". После расставания певица посвятила их отношениям песню Back To December; два года он был с актрисой Мари Авгеропулос – коллегой по боевику "Трейсеры".