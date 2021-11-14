Тейлор Лотнер из "Сумерек" признался любимой: романтические фото
29-летний Тейлор Лотнер, сыгравший оборотня Джейкоба в "Сумерках", сделал предложение любимой. Звезда сделал предложение медсестре Тэй, с которой встречается уже три года. Он сделал это в романтической атмосфере – среди сотен роз и свечей.
Влюбленные обручились 11 ноября, однако объявили об этом только через два дня. Как выяснилось, Тейлор Лотнер – настоящий романтик. Он опустился на одно колено и протянул девушке обручальное кольцо в сказочной локации.
Не пропустите Слезы жениха, четыре платья и звездные гости: детали свадьбы Пэрис Хилтон в фото
29-летний актер, известный как Джейкоб Блэк из "Сумерек", разжег камин в гостиной и украсил все вокруг красными розами, лепестками и свечами. Не меньше внимания привлекла неоновая надпись Лотнер, которой звезда предложил 24-летний Тэй взять его фамилию.
Да, все мои желания исполнились,
– подписал Тейлор Лотнер.
Судя по фото, признание было для девушки полной неожиданностью, однако она приняла кольцо с огромным бриллиантом. "Мой абсолютно лучший друг, я не могу дождаться, чтобы провести с тобой вечность", – прокомментировала Тэй в своем инстаграме.
Тейлор Лотнер сделал предложение любимой / Фото из инстаграма актера из "Сумерек"
Тейлор Лотнер сделал предложение любимой / Фото из инстаграма актера из "Сумерек"
Невеста Тейлора Лотнера с кольцом / Фото из инстаграммы девушки
Напомним, слухи о романе Тейлора Лотнера с медсестрой Тэй появились в 2018 году. Вскоре влюбленные подтвердили свои отношения. До этого звезда "Сумерек" успел повстречаться с голливудскими знаменитостями:
- с Тейлор Свифт, с которой сблизился на съемочной площадке фильма "День святого Валентина". После расставания певица посвятила их отношениям песню Back To December;
- два года он был с актрисой Мари Авгеропулос – коллегой по боевику "Трейсеры".