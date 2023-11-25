TAYANNA впервые прокомментировала выступление на скандальной свадьбе у организатора "пьяных" вечеринок
Источник:"Невероятная правда о звездах"
Скандально известный блоггер Олег Захаров, который ранее попал в заголовки СМИ из-за организации "пьяных" вечеринок в Киеве, женился в октябре. На его празднике появились звездные гости. В частности, Юрий Ткач и TAYANNA. Певица долгое время никак не комментировала свое выступление на свадьбе. Впрочем, на днях наконец нарушило молчание.
Она отметила, что никак не реагирует на нее хейт, который вылился на нее после выступления ведь, по ее словам, он был, есть и будет. В то же время исполнительница подчеркнула, что не всегда знает, к кому на праздник едет.
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TAYANNA прокомментировала выступление на скандальной свадьбе
Исполнительница рассказала, что иногда артист не знает, где он будет выступать.
На хейт не обращаю внимания. Он был, есть и будет всегда. Людям нужно понять одну вещь, что артист – он не Шерлок Холмс. И когда артист едет выступать, то он иногда не знает даже, куда он едет,
– рассказала исполнительница.
"Невероятная правда о звездах": смотрите видео онлайн
Скандальная "лакшеры" свадьба
- В январе состоялся громкий скандал с "пьяными" вечеринками. Ребята из Ивано-Франковска организовывали пати, где накачивали молодых девушек алкоголем и наркотиками. После этого молодые люди издевались над девушками и даже совершали сексуальное насилие. Кроме того, эти позорные действия записывались на видео и распространялись в сети.
- В конце концов, благодаря огласке в соцсетях против организаторов вечеринок открыли уголовное производство. Но нескольких фигурантов дела удалось освободить из-под стражи, внеся залог в размере 402 тысячи гривен. Среди них был и жених скандальной свадьбы Олег, которая состоялась в престижном загородном комплексе Edem Resort Medical & Spa.
- Ведущим праздника был Юрий Ткач. Позже он признался, что не знал о "скандальном бэкграунде" парня. Артист назвал эту ситуацию позорной и заверил, что гонорар за свадьбу передаст на нужды ВСУ и другие добрые дела.