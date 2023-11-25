TAYANNA впервые прокомментировала выступление на скандальной свадьбе у организатора "пьяных" вечеринок

Скандально известный блоггер Олег Захаров, который ранее попал в заголовки СМИ из-за организации "пьяных" вечеринок в Киеве, женился в октябре. На его празднике появились звездные гости. В частности, Юрий Ткач и TAYANNA. Певица долгое время никак не комментировала свое выступление на свадьбе. Впрочем, на днях наконец нарушило молчание.

Она отметила, что никак не реагирует на нее хейт, который вылился на нее после выступления ведь, по ее словам, он был, есть и будет. В то же время исполнительница подчеркнула, что не всегда знает, к кому на праздник едет.

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TAYANNA прокомментировала выступление на скандальной свадьбе

Исполнительница рассказала, что иногда артист не знает, где он будет выступать.

На хейт не обращаю внимания. Он был, есть и будет всегда. Людям нужно понять одну вещь, что артист – он не Шерлок Холмс. И когда артист едет выступать, то он иногда не знает даже, куда он едет,

– рассказала исполнительница.

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Скандальная "лакшеры" свадьба