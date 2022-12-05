TAYANNA честно ответила, как относится к Брежневой, которая не хотела быть украинской певицей

В октябре TAYANNA выпустила дуэт с Верой Брежневой – женой Константина Меладзе, который умалчивает войну. За этот фит ее изрядно раскритиковали. Поэтому певица объяснила, как появился трек "Вишиванка", и как она относится к экс-гастролерше.

Почти два месяца назад Татьяна Решетняк и Вера Брежнева презентовали украиноязычный трек о вышиванке. После релиза на TAYANNA свалился хейт, ведь не всем импонирует позиция жены Меладзе, которая все восемь лет войны пробивалась в российский шоу-биз, а после 24 февраля пришла в себя. Однако певица в этом менее категорична.

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Как TAYANNA относится к Вере Брежневой

TAYANNA якобы не берется судить украинских артистов, которые до полномасштабного вторжения работали в России, а сейчас помогают Родине. То есть таких, как Вера Брежнева. По мнению певицы, на все воля Божья.

Я остаюсь при себе, при своем мнении. Я считаю, что путь человека очень особенный, и он его индивидуальный. Главное, чтобы человек нес в сердце добро и любовь. Потом Боженька на небе все решит гораздо лучше, чем мы, люди со своей стороны, по каким-то своим призмам, пережитым ситуациям. Мне кажется, на небе все видно,

– ответила TAYANNA.

Стоит отметить, что именно Решетняк предложила Вере Брежневой дуэт. Она была первой, кому написала артистка, когда придумала давать новую жизнь украинским песням, что считают народными.

"Я написала первая, потому что хотела делать проект – выпускать украинские народные песни дуэтом, но онлайн петь. Я написала Вере: так и так. Она говорит: "Вау, класс, крутая идея, давай делать". Это была какая-то такая синергия, не было долгих раздумий, переписки менеджмента. Мы с ней вдвоем решили, встретились, записали, и вот так получилась у нас прекрасная работа", – поделилась TAYANNA.

TAYANNA и Вера Брежнева – Вишиванка: смотрите видео онлайн