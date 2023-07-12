Поняла в свои 38, – TAYANNA объяснила, почему у нее не складывались отношения с мужчинами

Украинская певица TAYANNA поделилась, что раньше жила иллюзиями по поводу личной жизни. Теперь она поняла, какие ошибки совершала в отношениях.

Певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) призналась, что с детства представляла себе любовь как сплошную романтику. Все должно быть, как в мультфильмах – как приехал смелый принц и выбрал ее себе в жены на всю жизнь.

Смотрите также TAYANNA, Никита Киселев, ENLEO и другие: музыкальные премьеры, которые должны быть в вашем плейлисте

TAYANNA о личной жизни

И несколько лет назад TAYANNA осознала свои ошибки, которые совершала в личной жизни.

Впоследствии я выросла (буквально несколько лет назад) и поняла в свои 38, что принцев не существует, никто тебя не заберет, никуда не похитит, не спасет, не подарит жизнь мечте, пока ты сама себя внутри не наполнишь красотой и любовью настолько, что к тебе все же будет липнуть,

– призналась певица.

Теперь TAYANNA не ждет принца-спасателя, а сама может постоять за себя, принимать решение о своей жизни.

"Поняла, что жила просто какой-то иллюзией много лет. Поэтому сейчас для меня любовь – это сознательный выбор двух взрослых людей, которые разобрались со своими внутренними травмами и не играют в "жертву" и "спасителя", а просто любят и наслаждаются друг другом, потому что им классно вместе. А если есть какие-то вопросы, они их просто решают".



TAYANNA / Фото с инстаграма TAYANNA

Последние отношения TAYANNA