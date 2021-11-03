Пока в Украине строгие карантинные ограничения, знаменитости все чаще отправляются за границу. Как и летом, популярной является Турция.

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TAYANNA в Каппадокии

TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) решила провести осенние каникулы в Каппадокии. Сейчас там уже прохладно, однако красота невероятной природы этой местности поражает в любое время года.

В личном блоге в Инстаграме артистка опубликовала видео, которое сняла в чрезвычайно живописной локации. Ролик передает уникальный колорит ковров Каппадокии, тамошнюю природу и культуру. Татьяна полакомилась турецким чаем, наслаждаясь красотой города.

Для съемки Решетняк выбрала широкие бежевые брюки и футболку в тон. Соединила их с белыми кроссовками. Волосы красавица уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, которым лишь подчеркнула натуральную красоту.

"Моя Каппадокия", – трогательно подписала ролик звезда.

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