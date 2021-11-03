Поки в Україні суворі карантинні обмеження, знаменитості все частіше відправляються за кордон. Як і влітку, популярною є Туреччина.
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TAYANNA в Каппадокії
TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) вирішила провести осінні канікули в Каппадокії. Зараз там вже прохолодно, проте краса неймовірної природи цієї місцевості вражає в будь-яку пору року.
В особистому блозі в інстаграмі артистка опублікувала відео, яке зняла в надзвичайно мальовничій локації. Ролик передає унікальний колорит килимів Каппадокії, тамтешню природу та культуру. Тетяна поласувала турецьким чаєм, насолоджуючись красою міста.
Для зйомки Решетняк обрала широкі бежеві штани й футболку в тон. Поєднала їх з білими кросівками. Волосся красуня вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким лише підкреслила натуральну вроду.
"Моя Каппадокія", – зворушливо підписала ролик зірка.
Українські зірки за кордоном
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