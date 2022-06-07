Тараса Тополю от смерти спасло банальное опоздание: как музыкант едва не погиб на фронте

Музыканты группы "Антитела" с первых дней войны защищают Украину в рядах территориальной обороны. Тарас Тополя рассказал, как однажды они едва не погибли от ракетного удара.

Россия уже более трех месяцев ведет жестокую войну против Украины. В защиту нашего государства встают и знаменитости. Артисты сменили музыкальные инструменты на оружие, чтобы выгнать оккупантов из украинских земель.

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Как Тарас Тополя едва не погиб

Каждый, кто сейчас защищает Украину, находится в опасности. Неважен социальный статус, пол, возраст и т.д. Однажды от российской ракеты чуть не погиб Тарас Тополя и его собратья. Их спасло банальное опоздание: "Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала".

Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании,

– поделился Тарас.

Напомним, музыканты группы "Антитела" служат в подразделении территориальной обороны, которое оказывает медицинскую помощь раненым. Сначала они были в Киевской области, а после освобождения территории отправились на Харьковщину.

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