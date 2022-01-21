В новой песне певица метафорически соединила глаза с морем, безграничная глубина которого полна сокровенного: что не видно снаружи — таится внутри.

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Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) призывает слушателей обратить внимание на то, что бурлит в глубине их души и в мыслях. Есть ведь чувства и ощущения, которыми хочется делиться, и они настолько сильны и безграничны, что всему миру будет достаточно.

Чувства прекрасного и счастья зарождаются еще с детства и они красной лентой сопровождают нас во взрослую жизнь. Когда мы по-настоящему влюбляемся – эти ощущения возрождаются в нашем сердце,

– отметила знаменитость.

Alyosha на съемках клипа / Фото пресс-службы

Клип на песню "Моє море" – это история роста личности. Артистка показала, как росла от маленькой девочки до взрослой женщины, которая на протяжении всей жизни хотела найти свою любовь и нашла ее. Реализовать эту идею помогли юные танцовщицы – Анна и Ксения Ващенко.

В клипе снялся любимый Alyosha, солист группы "Антитела" – Тарас Тополя.

Елена пригласила меня сняться в клипе и отыграть часть ее жизни, дополнить ее симфонию своей мелодией,

– прокомментировал музыкант.

Alyosha с мужем / Фото пресс-службы

Alyosha – "Моє море": смотрите видео онлайн