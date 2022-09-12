24 канал пообщался с Тарасом Тополей когда музыкант находился у себя дома, в Киеве. Артист откровенно рассказал о службе на Харьковщине. В частности, поделился, соглашается ли с решением Залужного об отводе "Антител" из зоны боевых действий.

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Что Тарас Тополя думает о приказе Залужного

За месяц до обнародования приказа "Антитела" уже знали о приглашении на выступление с Эдом Шароном в Польше. Музыканты понимали, что это важное событие и правильный момент, чтобы еще раз поднять украинский флаг, напомнить миру об Украине. Потому после приглашения решали с командирами, как правильно сделать это.

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Через некоторое время добавились съемки ко Дню Независимости и еще несколько событий. В конце концов, коллектив получил приказ от командира ВСУ, в котором говорилось, что "Антитела" остаются бойцами 130 батальона территориальной обороны, но выходят из передовой в Киев, чтобы переключиться на то дело, ради которого собрались в группу – ради музыки.

Мы поддерживаем такое решение главнокомандующего, хотя я повсюду акцентирую: если завтра придет приказ вернуться на передовую, то "Антитела" здесь, в Украине. Мы выполним этот приказ, несмотря на то, что мы музыканты. Собственно, как поступили в первый день войны,

– подчеркнул Тарас Тополя.

6 месяцев "Антитела" непосредственно являлись участниками боевых действий. Сначала в Киевской области, а затем были передислоцированы на север Харьковщины, под Белгород.

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