россиянам на людей наср*ть, – Тополя объяснил, почему защитники Мариуполя до сих пор в плену

Почти пол года Тарас Тополя с группой "Антитела" служил на Харьковщине, и только в августе его откомандировали с фронта. За это время музыкант убедился, что россии "наср*ть на людей" – как на своих, так и на чужих.

В интервью 24 каналу лидер группы "Антитела" Тарас Тополя подчеркнул, что обмен пленными – это двусторонний процесс, на который россия идет, мягко говоря, неохотно. Все потому, что кремлю безразлично на своих воинов.

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Тарас Тополя о пленных защитниках Мариуполя

Мне кажется, что россиянам просто на людей наср*ть. Им не нужно возвращать своих. Чем больше пропавших без вести, тем меньше денег нужно платить тем вдовам. Мне кажется, что этот обмен не происходит только потому, что россиянам "по барабану" на своих людей,

– резко заявил Тарас Тополя.

Кроме того, по мнению музыканта, полк "Азов" для россии – это сакральная жертва, ведь именно таких несгибаемых украинцев она шла "денацифицировать".

"Но я уверен, что со временем заберем своих", – оптимистично добавил Тополя в заключение.

Интервью с Тарасом Тополей в видеоформате: смотрите видео онлайн

В интервью 24 каналу Тарас Тополя также рассказал: