35-летний Тарас Тополя, который и сам пришел в военное дело с музыкальной индустрии, убежден, что не каждый может взять в руки оружие и уйти на фронт. Есть люди, которым не разрешают религиозные убеждения, а есть те, которым банально страшно, но они не стесняются в этом признаваться и находят себя в тылу.
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Что из мирной жизни раздражает военных на "передке"
Тарас Тополя уверяет, что военные не злятся на гражданских, что те живут мирной жизнью, а они воюют. Поэтому и гражданские не должны корить себя за обыденные радости.
"Люди должны жить, о чем-то мечтать, улыбаться, шутить, заниматься любовью в конце концов, отдыхать. Все это должно быть, потому что ради чего мы тогда боремся здесь? Мы же не боремся ради тоски, печали, отчаяния и тотального плача. Нет, будущее государства должно быть светлым, успешным, улыбающимся", – уверяет музыкант.
Однако добавляет, что иногда в тылу, в городах, где война чувствуется не так остро, украинцы позволяют себе лишнего.
Конечно, есть переборы. Перегибают палку, когда какие-то откровенные хамские вечеринки устраивают, гульки, какие-то вещи, которые контрастируют с тем, что в стране война. На это люди будут реагировать негативно,
– подчеркнул Тарас Тополя.
Тарас Тополя о развлечениях на войне
"На войне так же и шутим, и смеемся, и делаем какие-то глупости. Здесь такие же обычные люди. Здесь нет небожителей. Все одинаковы: кто-то в тылу, кто-то на передке. Просто кто-то взял на себя такую функцию, а кто-то другую", – объяснил лидер "Антител".
Интересно, что неделю назад Тарас Тополя вместе с собратьями проходил "морально-психологическую реабилитацию" на рыбалке.
Тарас Тополя с собратьями на рыбалке / Фото из инстаграма группы "Антитела"