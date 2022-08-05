35-летний Тарас Тополя, который и сам пришел в военное дело с музыкальной индустрии, убежден, что не каждый может взять в руки оружие и уйти на фронт. Есть люди, которым не разрешают религиозные убеждения, а есть те, которым банально страшно, но они не стесняются в этом признаваться и находят себя в тылу.

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Что из мирной жизни раздражает военных на "передке"

Тарас Тополя уверяет, что военные не злятся на гражданских, что те живут мирной жизнью, а они воюют. Поэтому и гражданские не должны корить себя за обыденные радости.

"Люди должны жить, о чем-то мечтать, улыбаться, шутить, заниматься любовью в конце концов, отдыхать. Все это должно быть, потому что ради чего мы тогда боремся здесь? Мы же не боремся ради тоски, печали, отчаяния и тотального плача. Нет, будущее государства должно быть светлым, успешным, улыбающимся", – уверяет музыкант.

Однако добавляет, что иногда в тылу, в городах, где война чувствуется не так остро, украинцы позволяют себе лишнего.

Конечно, есть переборы. Перегибают палку, когда какие-то откровенные хамские вечеринки устраивают, гульки, какие-то вещи, которые контрастируют с тем, что в стране война. На это люди будут реагировать негативно,

– подчеркнул Тарас Тополя.

Тарас Тополя о развлечениях на войне

"На войне так же и шутим, и смеемся, и делаем какие-то глупости. Здесь такие же обычные люди. Здесь нет небожителей. Все одинаковы: кто-то в тылу, кто-то на передке. Просто кто-то взял на себя такую функцию, а кто-то другую", – объяснил лидер "Антител".

Интересно, что неделю назад Тарас Тополя вместе с собратьями проходил "морально-психологическую реабилитацию" на рыбалке.

Тарас Тополя с собратьями на рыбалке / Фото из инстаграма группы "Антитела"

Интересно! Тарас Тополя рассказал о случаях, когда мужчины не уклонялись от службы, а честно признавались в своем страхе: "Ребята говорили: "Я не смогу стрелять, мне страшно. Я боюсь, и в этом страхе принесу вам только вред. Давайте, может, лучше я буду делать какую-то другую работу на победу, ради Украины". Я соглашаюсь с такой позицией".