Тарас Тополя неожиданно признался, за что больше всего ненавидит россиян

Тарас Тополя с группой "Антитела" до августа служил парамедиком на Харьковщине. Он видел все ужасы войны, но больше всего ненавидит россиян за то, что разъединили семьи и лишили детей достойного образования.

Как многодетный отец Тарас Тополя мог выехать с семьей в США, но стал на защиту Украины. За последние десять месяцев он всего раз приезжал к детям, ведь они из Alyosha не спешат везти их обратно в Украину. Так что лидер "Антител" по себе знает, что разлука с близкими – это одно из самых тяжелых испытаний, выпавших на долю украинцев из-за России.

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За что Тарас Тополя больше всего ненавидит россиян

За это у меня едва ли не самая большая ненависть к россиянам. За то, что разделили семьи, за то, что убивают родителей, пап и еще за то, что пытаются сделать наших детей необразованными. Забирают у них образование, возможность учиться, получать знания, развиваться, расти. Сначала был карантин, теперь война, и как это сложно – эти знания получать детям. В каких сложных условиях они сейчас,

– эмоционально подчеркнул Тарас Тополя.

Он посоветовал украинцам жить здесь и сейчас и не откладывать на потом любовь, поддержку, объятия, ведь "возможно, завтра легче не будет, возможно, будет еще хуже".

"Пока у вас есть возможность, пока вы дышите, живете, несмотря на все те эмоции, которые вы проходите, и на всю ту драму, старайтесь дарить друг другу любовь, объятия, теплые слова, поддержку. Война показала, что это самое важное. Не материальные какие-то вещи. Даже если у вас сейчас проблемы с деньгами, даже если у вас нет возможности добраться до родных и близких, подумайте о них, помолитесь за них и станет легче", – высказался Тарас Тополя.