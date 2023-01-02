Из-за войны миллионы украинских семей встретили Новый год не так, как планировали. Каждый год этот праздник один из самых ожидаемых, но сейчас все мечтают только о победе.

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Alyosha встретила Новый год в США

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) сейчас с детьми живет у мамы своего любимого в США. Тарас Тополя долгое время служил на передовой, сейчас вернулся к творчеству, но остается в Украине. Новый год влюбленные встретили на разных континентах.

Елена поздравила всех с Новым годом, опубликовав серию трогательных кадров. На них видно, что Новый год семья встретила в вышиванках. Марко, Роман и Мария позировали на камеру в красивых украинских нарядах.

С Новым годом, Украина! Мамочка родная! Держись!

– написала Елена под фото.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Муж Елены – Тарас лаконично прокомментировал сообщение, оставив эмоджи в виде сердечка. А другие поклонники засыпали певицу и ее детей комплиментами.