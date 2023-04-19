Тополя подчеркнул, что для многих артистов полномасштабная война стала настоящим стрессом, все изменилось, когда в "пузырь" прилетела ракета. Раньше группа "Антитела" наградили медалью за защиту Киевской области.

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О боях на передовой и рисках

Тарас рассказывает, что музыканты пошли в батальон, который на 50 процентов состоял из людей, еще вчера гражданских, но решили стать на защиту страны.

Меня поразило, насколько осознаны люди шли на риск, ни грамма паники. Все понимали, что в любой момент могут лишиться жизни, потому что велись серьезные боевые действия. Люди разных идейных взглядов становятся работать как одно целое: спасают, идут в бой, штурмуют, защищаются,

– отмечает артист.

Тополя вспоминает, что музыкантов могло контузить, ведь в двух метрах от их хранилищ взрывались мины и артиллерийские снаряды.

"Но, к счастью, нас не контузило. Не знаю, как бы это повлияло на наше творчество. Вообще на возможность создавать музыку. Но мы должны делать то, ради чего пришли", – заявил он.

Как было возвращаться к творчеству после пережитого

По словам артиста, возвращаться к жизни после пережитого было непросто. Но сейчас уже группа вошла в определенный ритм.

Тяжело было первые несколько недель. Так получилось, что мы вернулись с передовой и буквально за очень короткий период попали в Варшаву на выступление с Эдом Шираном на стадионе. Это была гражданская, мирная Варшава, и это было немного… удивительно. Летают вертолеты, самолеты, ездят трамваи, и это звучит, как дальний вылет из миномета,

– заметил Тарас.

Напомним, что Тарас Тополя и другие участники группы "Антитела" были активными участниками боевых действий около 6 месяцев. Сначала в Киевской области, а затем в Харьковской.

В конце августа музыкант получил приказ от Залужного об отзыве с фронта. В то же время Тарас Тополя и его коллеги до сих пор остаются бойцами 130 батальона терробороны.