Участники украинской группы "Антитела" еще до начала вторжения вступили в территориальную оборону, а после 24 февраля встали на защиту Киевщины. За свои боевые достижения их наградили отличием.

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"Антитела" наградили медалью

Тараса Тополю, Сергея Вусика, Дмитрия Жолудя наградили медалью "Честь. Слава. Держава" за оборону Киевщины и боевые задания в Ирпене.

От общества города Киева – за мужество, патриотизм и высокую гражданскую позицию. Четкая и смелая гражданская позиция на протяжении всех лет войны, сотни спасенных жизней, добросовестная служба в обороне родных окрестностей Киева и защита страны на севере Харьковщины,

– добавляют представители группы.

Приказом Министра обороны Резникова отдельно также наградили Сергея Усика "Знаком пошани" за военную доблесть и "значительный личный вклад в развитие, развитие и обеспечение жизнедеятельности Вооруженных Сил Украины, достижение высоких показателей в военной сфере и безупречную добросовестную службу".

Группа "Антитела" наградили отличием / Фото из инстаграма группы

"Антитела" на войне

Тарас Тополя и другие участники группы "Антитела" были активными участниками боевых действий примерно 6 месяцев. Сначала в Киевской области, а затем в Харьковской.

В конце августа музыкант получил приказ от Залужного об отзыве с фронта. В то же время Тарас Тополь и его коллеги до сих пор остаются бойцами 130 батальона территориальной обороны. Но сейчас они сосредоточены на материальной поддержке с помощью своего фонда.

"Антитела" работают на культурном фронте. Тарас Тополь принял участие в Нацотборе на Евровидении как судья. Коллектив планирует выступления за границей и в Украине.