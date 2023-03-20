В интервью певец откровенно признался, что война не доставляла большого удовольствия. Тополя не считает себя из тех людей, которые имеют адреналин и рвутся в бой. Но раньше группа "Антитела" наградили отличием.

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Хотел бы Тополя вернуться на фронт

По его мнению, есть те, кому это нравится, хотя они себе в этом могут не признаваться.

"Эти люди рождены для войны. Эти люди в мирное время отличаются: живут войной, тренируются, получают от этого удовольствие. Это для них круто, я таких людей уважаю, но я не такой. немного для другого рожденный", – признался артист.

Он сказал, что испытывал радость за то, что они освобождали территории, успехи в ВСУ на поле боя. "Но грусть из-за того, что я не в этой гуще событий, у меня не было", – добавил он.

Тарас хочет принять участие в контрнаступлении на Крым

Тарас говорит, что "Антитела" вступили в ряды ВСУ "вынужденно", из-за чувства долга. Впоследствии их вывели с фронта и теперь в Тополи нет желания воевать. Исключение составляет только одно направление для контрнаступления.

Я мечтаю быть причастным к контрнаступлению в Крыму. Хочу, чтобы на берегу мыса Фиолент был детский лагерь или место, где дети, чьи родители погибли, защищая Украину, могли бы приехать и отдохнуть. Вот за это я буду бороться. Если придется в этом контексте вернуться и принять участие в деоккупации Крыма, теоретически мы можем это сделать,

– заявил артист.

Группу могут вернуть на передовую

При этом Тарас Тополя не исключает, что "Антитела" могут вернуть на фронт и раньше.

"Нас вывели в резерв приказом, и таким же приказом нас могут вернуть назад. У меня есть военный билет, я остаюсь военнослужащим. Мы сухопутные войска, пехота", – добавил он.

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"Антитела" принимали участие в войне